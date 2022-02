Il ritorno alla formazione tipo contro l’Aquila Montevarchi, avversario domani al “Nespoli” (ore 14.30) alla 29ª giornata di Serie C, è un’ipotesi al vaglio di Max Canzi.

Gli avversari – Una cosa è, però, certa. “Il turnover applicato nelle ultime partite ha dimostrato che a disposizione ho cambi di buon livello”, sottolinea l’allenatore dell’Olbia presentando la sfida col Montevarchi. “È una squadra in forma, che viene da 2 vittorie: non dobbiamo sottovalutarli, ma come sempre scenderemo in campo per vincere”, dice ancora Canzi. “Veniamo da una serie di buone prestazioni, abbiamo perso o pareggiato partite che potevamo vincere”. Perché il campionato è questo. “Un torneo in cui una vittoria ti permette di guardare in alto così come una sconfitta ti costringe a guardarti le spalle”.

Concretizzare - Escluse le prime 6 posizioni, che sembrano inarrivabili per i galluresi – a metà strada tra playoff e playout con 31 punti, 3 in più del Montevarchi – la zona promozione è un obiettivo ancora possibile. “Ma dobbiamo essere bravi a concretizzare la mole di gioco che creiamo”, avverte Canzi. “Anche mercoledì contro la Viterbese abbia creato tanto, concedendo, per contro, poco: dobbiamo diventare più efficaci – conclude il tecnico dei bianchi – in zona gol”.

