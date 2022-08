Nuovo test all’orizzonte per l’Olbia: archiviato l’allenamento congiunto con l’Under 18 del Cagliari, la squadra di Roberto Occhiuzzi dovrebbe affrontare domenica al “Nespoli” l’Ilva Maddalena neo promossa in Serie D.

Il condizionale, in attesa dell’ufficialità, è d’obbligo, così come lo è a proposito dei calendari del prossimo campionato di Serie C, che dovrebbero essere presentati nel fine settimana, dopo la sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi di Campobasso e Teramo, attesa per giovedì.

Intanto, i bianchi si apprestano a salutare King Udoh: l’attaccante scuola Juve è conteso tra Pescara e Cesena, ma il club romagnolo, inserito nel girone B dell’Olbia e della Torres, sarebbe adesso in netto vantaggio su quello abruzzese.

