La prima stagionale, quella del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C dello scorso 2 novembre, l’ha vinta la Lucchese 1-0.

Sabato in campionato tra le mura amiche del “Nespoli”, nell’ultimo appuntamento casalingo del 2022, l’Olbia non potrà però permettersi una sconfitta. Ma neppure un pareggio, considerata la situazione in classifica, dov’è terzultima con 14 punti, a tre lunghezze dalla zona salvezza ma anche a un punto dall’ultima posizione.

La verità è che dopo il buon 0-0 sul campo della capolista Reggiana, la squadra di Roberto Occhiuzzi va a caccia della vittoria. Un risultato che manca dal 6 novembre e dall’1-0 a domicilio all’Imolese. Al “Nespoli”, poi, i galluresi non vincono dalla prima giornata e dall’1-0 al Pontedera, ma battere sabato la Lucchese, nel match che chiude il girone di andata, non sarà facile, reduce la formazione toscana dal 3-2 in rimonta nel derby con la Carrarese, imbattuta da tre turni e in corsa per i playoff, con 28 punti in classifica nella top ten del girone B.

Per non parlare della assenze tra le fila dei bianchi, che contro i rossoneri di Ivan Maraia non potranno contare su Christian Travaglini e Davide Incerti, out per squalifica, e Ludovico Gelmi e Davide Mordini, ai box per infortunio.

