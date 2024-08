L’Olbia batte la concorrenza del Teramo e si aggiudica le prestazioni di Lorenzo De Grazia per il prossimo campionato di Serie D.

Il club gallurese annuncia l’ingaggio del centrocampista, classe 1995, nel giorno di Ferragosto, aggiungendo un altro tassello alla rosa dei giocatori che da domenica si alleneranno a Olbia dopo aver svolto la prima parte della preparazione ad Arona, agli ordini del tecnico Marco Amelia.

Ascolano doc, De Grazia è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, con cui, nella stagione 2015/16 ha esordito in Serie B dopo l’esperienza in Serie D con la Maceratese. In carriera De Grazia, che arriva in Sardegna dopo l’avventura nella Premier League maltese col Floriana, ha indossato anche le maglie di Teramo, Modena, Ravenna e Piacenza: col suo innesto l’Olbia aggiunge dunque qualità ed esperienza al reparto.

