Un punto. È quel che basta all’Olbia Rugby per confermare la vetta del girone Lazio e accreditarsi con un turno d’anticipo per la finalissima dei playoff del campionato di Serie C, da giocare con gare di andata e ritorno tra il 5 e il 12 giugno contro la primatista del girone Umbria.

Primo match ball lo scontro diretto con l’Alto Lazio, avversario domani, a partire dalle 14.30, tra le mura amiche del campo della Basa e a -10 in classifica. Il club del presidente Maurizio Spano punta dichiaratamente alla vittoria, ma il coach Marco Anversa sottolinea: “In realtà potremmo anche perdere o con meno di 7 punti di scarto, prendendo il bonus difensivo, o con 4 mete: in entrambi i casi faremmo il punto che serve”, spiega l’ex Amatori Alghero.

Intanto, Spano chiama a raccolta i tifosi: “Per lo scontro diretto con l’Alto Lazio vorremmo il pubblico delle grandi occasioni”, dice il dirigente, a capo dell’Olbia Rugby dal 2017. Un assaggio s’è visto domenica scorsa, con la tribuna gremita in occasione sul successo interno su Ostia. A proposito di stadi, qualora le api olbiesi dovessero accedere alla storica finale – il condizionale è sempre d’obbligo – per la sfida casalinga si pensa al “Nespoli”, già terreno di gioco dell’Olbia Calcio.

