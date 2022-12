Ufficializzate date e orari delle gare dalla 2ª alla 14ª giornata di Serie C. Un programma con due turni infrasettimanali, il 31 gennaio e il 14 marzo, cinque partite a gennaio e, soprattutto, due scontri diretti subito per l’Olbia, alla ripresa del campionato.

Tra i cinque appuntamenti del mese di gennaio spiccano infatti quello dell’8 in casa con l’Aquila Montevarchi e il match del 15 sul campo della Vis Pesaro. In classifica, dov’è ultima, la squadra di Roberto Occhiuzzi segue i toscani a -2 e i marchigiani a -1: vincere entrambi gli incontri permetterebbe ai bianchi di fare un bel passo in avanti in un girone in cui la salvezza diretta dista al momento 4 lunghezze, con nove squadre concentrate in 8 punti, tra i 15 dell’Olbia e i 23 della Fermana.

Ed è anche su questi argomenti che i galluresi dovranno lavorare alla ripresa degli allenamenti, il 2 gennaio. Giorno in cui aprirà ufficialmente il mercato di riparazione, dal quale potrebbero arrivare rinforzi utili alla causa della salvezza e, di sicuro, un portiere per compensare la defezione di Gelmi, fermato da un infortunio piuttosto serio al ginocchio sinistro: decidere se ricorrere all’intervento chirurgico spetterà alla società di appartenenza, ovvero l’Atalanta, insieme al giocatore, ma la sua stagione pare compromessa, e Van der Want da solo non basta.

