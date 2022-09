Tutti disponibili tranne Nanni (lombosciatalgia) e Secci (infortunio a una caviglia). Tutti disponibili e tremendamente motivati alla vigilia della sfida col Pontedera, che inaugura domani al “Nespoli” (ore 17.30) il campionato di Serie C dell’Olbia.

Così, presentando la gara, a proposito della formazione titolare l’allenatore Roberto Occhiuzzi svela: “Sul piano delle scelte, diversi giocatori mi hanno messo in difficoltà in senso positivo. In allenamento non ci sono titolari, e allo stesso modo chi parte titolare sa che non ha la maglia cucita sulle spalle”.

Le ultime settimane di mercato, nelle quali l’Olbia ha salutato Simone Pinna e Christian Arboleda, svincolati, hanno fornito al nuovo tecnico dei bianchi nuove pedine, a centrocampo e in attacco. “Sono molto soddisfatto, abbiamo raggiunto gli obiettivi che dovevamo raggiungere”, spiega Occhiuzzi. Così è facile intuire che qualcosa, nel 3-4-1-2 che ha caratterizzato la preseason dei galluresi, cambierà a livello di interpreti.

Con un mantra: “La mia Olbia sarà una squadra umile, che combatte e ha un grande senso di appartenenza, perché giochiamo per chi tifa Olbia e ama questa maglia”, dice l’ex Cosenza.

Quanto all’avversario, “il Pontedera è una squadra che ha mantenuto le caratteristiche della squadra dell’anno scorso, che gioca molto sulle seconde palle e predilige il gioco in verticale, costruita con un buon mix di giocatori esperti e giovani importanti”, avverte il tecnico. “Dovremo essere bravi a fargli male laddove possono lasciarci degli spazi”.

