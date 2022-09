Se il tempo per preparare la gara casalinga con la Vis Pesaro è stato poco, lo stesso vale per la trasferta di Rimini.

Ma per l’Olbia, reduce dalla sconfitta, prima in campionato, nel turno infrasettimanale contro i marchigiani, è forse meglio così. Perché al triplice fischio del match di mercoledì la testa era già alla sfida della 4ª giornata di Serie C, in programma domenica, dalle 14.30, allo stadio “Romeo Neri”.

Una sfida che la squadra di Roberto Occhiuzzi dovrà affrontare al massimo della concentrazione e della determinazione, senza pensare a quanto accaduto due giorni fa al “Nespoli”. La mattina successiva Ragatzu e compagni erano già in campo, proiettati verso il neo promosso Rimini, reduce dal primo quanto prestigioso successo sul campo della Virtus Entella e voglioso di conquistare la prima vittoria davanti al suo pubblico.

Allo stesso modo, i galluresi cercano i primi 3 punti in trasferta. “Il risultato con la Vis Pesaro pesa, ma non facciamo drammi: recuperiamo più forze possibili”, è l’imperativo di Luca La Rosa, capitano nel match di mercoledì, “e andiamo a Rimini a prendere punti”.

© Riproduzione riservata