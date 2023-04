Sarà un “giovedì thriller” per l’Olbia. Che in casa della Recanatese potrebbe festeggiare, o al contrario rimandare, la salvezza diretta in Serie C.

Nel turno pre pasquale quasi tutte le sfide che interessano le squadre in lotta per la sopravvivenza si giocano alle 20.30. A partire da quella tra i bianchi e la Recanatese, che con 43 punti e 9 di vantaggio sui playout a 3 giornate dalla fine del campionato può dirsi certa della conferma della categoria. Ciò che non vale per l’Olbia, che a quota 38 in classifica, a +4 sulla zona retrocessione, dovrà pensare innanzitutto a vincere, sperando che San Donato Tavarnelle e Vis Pesaro, rispettivamente a -4 e -5, non facciano lo stesso.

Alla stessa ora in cui i galluresi saranno in campo a Recanati, i toscani saranno impegnati in casa col Cesena ancora in corsa per il titolo, e i marchigiani, freschi di cambio in panchina dopo l’esonero dell’ex Olbia Oscar Brevi, sostituito giusto ieri da Simone Banchieri, se la vedranno con l’Imolese nello scontro diretto del turno.

Zero calcoli, allora, e testa all’unico risultato possibile – la vittoria – per la squadra di Roberto Occhiuzzi, che partirà domani, dopo la rifinitura, alla volta delle Marche senza lo squalificato Zanchetta e l’infortunato Contini.

© Riproduzione riservata