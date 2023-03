A Cesena senza Dessena, Nanni e Fabbri. Oltre al punto conquistato, dal match con la Carrarese l’Olbia eredita la squalifica dell’ex capitano del Cagliari.

Ammonito da diffidato sabato, salterà la trasferta della 34ª giornata di Serie C, in programma domenica. Sfida nella quale l’allenatore dei bianchi Roberto Occhiuzzi dovrà rinunciare anche a Nanni, autore del gol ai marmiferi, del momentaneo 1-0 del “Nespoli” all’ultimo turno, e Fabbri, convocati dalla Nazionale di San Marino in vista dei primi impegni validi per la qualificazione al Campionato Europeo 2024.

I due giocatori dell’Olbia sono partiti questa mattina per unirsi al gruppo e iniziare gli allenamenti agli ordini del commissario tecnico Fabrizio Costantini.

Inserita nel Girone H, la Serenissima debutterà giovedì al San Marino Stadium contro l'Irlanda del Nord, mentre domenica sarà impegnata allo Stadio Stožice di Lubiana contro la Slovenia.

