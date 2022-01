Dalla sfida playoff vinta contro la Lucchese all’assalto alla “big” Cesena con la stessa voglia di fare bene: lo spirito dell’Olbia, di scena domani al “Dino Manuzzi” (12.30) per la 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, non lascia spazio ai dubbi.

La serie positiva. In serie positiva da quattro giornate e finalmente protagonista nella top ten del girone B, la squadra di Max Canzi non intende arrestare la sua corsa. Anche se l’ostacolo bianconero non è dei più facili da superare. “Affrontiamo la terza della classe, una squadra di grande livello, che gioca molto bene a calcio”, ha esordito stasera il tecnico dei galluresi, ex della situazione, presentando la gara.

L’avversaria. “Incontriamo un avversario molto diverso dalla Lucchese, che ha nell’aggressività la sua dote principale, una formazione che gioca ma che, per questo, lascia giocare, per cui mi aspetto una partita combattuta e bella da vedere”, ha aggiunto Canzi, che recupera Renault, al rientro dalla squalifica, ma perde Emerson e Brignani per problemi fisici. “Ma in difesa non mancano le soluzioni”, assicura.

I convocati. Nella lista dei 20 convocati spiccano i nuovi acquisti Perseu e Saira: ancora ai box Belloni, Occhioni e Demarcus. Cesena-Olbia sarà diretta dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

© Riproduzione riservata