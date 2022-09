Sono circa 300 i bambini della scuola calcio che faranno calcio quest’anno sotto le insegne dell’Olbia. Parte sono tesserati col club gallurese, parte con l’Olbia 1905 Academy.

Che, come spiega il presidente Gianni Spanu, “è una costola dell’Olbia Calcio”. Al TiuGhì, l’ex giocatore e capitano dei bianchi, già responsabile della scuola calcio dell’Olbia, ha presentato la stagione 2022/23 e lo staff tecnico a cui è stata affidata la formazione dei bambini dalla categoria Piccoli amici agli Esordienti: tra gli allenatori della Olbia 1905 Academy ex giocatori dell’Olbia come Piero Spanu, fratello di Gianni, Marco Sapochetti e Massimo Mariani, Emiliano Giagnoni, figlio dell’ex giocatore, allenatore e dirigente Piero, e Maarten van der Want, attuale portiere dell’Olbia, in Serie C.

Dello staff fa parte anche la figura del mental coach e psicologo, rappresentata da Cristiano Depalmas.

Al terzo anno, l’Olbia 1905 Academy, che parteciperà ai campionato di Figc, ha inserito le categorie dei Giovanissimi e degli Allievi, andando a coprire quest’anno la formazione dei giovani dai 6 ai 17 anni.

