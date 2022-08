A sette giorno dall’esordio di Coppa Italia, va avanti ad alti ritmi la preparazione atletica della Costa Orientale Sarda (Serie D). La squadra di Francesco Loi ha svolto ieri una seduta di allenamento nella spiaggia di Sarrala (a Tertenia) alternando esercizi di agilità ad altri dinamici di potenziamento della forza. Soddisfatto delle prime tre settimane di preparazione il tecnico Loi che ha parlato di “bilancio positivo segnato da un periodo di adattamento e di organizzazione”. Da domani il pensiero e il lavoro sul campo saranno rivolti alle gare vere. Il 28 agosto è in programma l’esordio in Coppa Italia contro la Nuova Florida. Poi sarà campionato col derby sul campo dell’Arzachena il 4 settembre. Salta l’amichevole del 24 agosto col Taloro Gavoi in quanto i rossoblù saranno impegnati nella Coppa Italia di Eccellenza. I gialloblù giocheranno il 25 agosto un’amichevole contro i vicini dello Jerzu.

