Il big match della serie B maschile è in programma sabato a Latina. Sul campo della capolista a punteggio pieno (inizio ore 11) lo Sporting Padel Sassari cerca il tris di vittorie che vale come ipoteca per il passaggio del turno

Sempre sabato e sempre alle 11 ma nell'impianto sassarese di via Milano esordio casalingo per lo Sporting padel Sassari che gioca il derby contro il Padel Tennis Center di Santa Giusta. Oltre al debutto della squadra sassarese, andrà in scena anche un torneo amatoriale a completare una intera giornata di festa dedicata alla pratica di uno sport che conquista sempre più fan e spazi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

Il 13 e 14 aprile comincia anche il campionato di serie C femminile che vedrà nuovamente protagoniste le ragazze dello Sporting Padel: lo scorso anno hanno mancato di un soffio la serie B, quest’anno vogliono riprovarci.

© Riproduzione riservata