Dopo due stagioni in Serie D, il Carbonia torna in Eccellenza. Si è chiuso pochi minuti fa lo spareggio salvezza contro l'Insieme Formia e i laziali si sono imposti per 2-1. Vantaggio nel primo tempo di Camilli, poi subito Niang a inizio ripresa e gol della speranza di Padurariu per il Carbonia. Nel recupero grossa occasione da rete per i minerari per trascinare la gara almeno ai supplementari. Il Carbonia retrocede assieme a Latte Dolce e Lanusei. Ora il Formia dovrà sfidare l'Atletico di Uri ma i sassaresi, meglio piazzati in classifica, potranno avere due risultati su tre.

