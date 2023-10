Saranno lo spagnolo Oriol Roca Batalla e il britannico Felix Gill a contendersi il titolo singolare maschile del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il primo, testa di serie numero 1, ha sconfitto 6-2, 4-6, 6-3, Edoardo Lavagno, ultimo italiano in gara e numero 3 del seeding. Gill, invece, ha sconfitto 6-2, 2-6, 6-3 il davisman bosniaco Nerman Fatic, numero 2 del tabellone.

I fratelli messinesi Fausto e Giorgio Tabacco, dopo aver battuto 6-1, 6-0 lo stesso Gill e Carlos Sanchez Jover, sono approdati alla finale del doppio, in cui sfideranno per il trofeo i cechi Filip Duda e Lukas Rosol, che hanno conquistato l’accesso alla finale grazie al 6-3, 6-4 sul giapponese Ryuki Matsuda e lo spagnolo David Perez Sanz.

La portacolori del Tc Cagliari, Nuria Bracncaccio, seconda testa di serie, ha rifilato un doppio 6-1 all’ucraina Oleksandra Oliynykova e sfiderà in semifinale la spagnola Leyre Romero Gormaz, numero 6 del seeding. Nella parte alta del tabellone, si giocherà il derby slavo tra con la numero 1 del seeding, la slovena Veronika Erjavec (che ha battuto 1-6, 6-1, 6-2 in rimonta la wild card Anastasia Abbagnato), e la numero quattro, la serba Lola Radivojevic (doppio 6-0 alla romena Cristina Dinu).

Nel doppio femminile, le italiane Martina Colmegna e Lisa Pigato (6-2, 7-6 sulla bosniaca Dea Herdzelas e la croata Tena Lukas) sfideranno per il titolo le favorite, la slovena Nika Radisic e la bosniaca Anita Husaric Wagner (2-6, 6-4, 10-5 in rimonta su Brancaccio e Romero Gormaz).

© Riproduzione riservata