Il pass per Berlino è già conquistato. La vittoria sulla Croazia per 81-76 ha reso matematica la qualificazione degli azzurri alla fase finale che si disputerà in Germania dal 10 al 18 settembre. Per capire quale sarà l'accoppiamento negli ottavi bisognerà attendere i risultati della giornata di domani. La nazionale italiana è terza a prescindere dal risultato contro il fanalino di coda Gran Bretagna (si gioca alle 21) se l'Ucraina supera la Croazia. E quindi affronterà una tra Polonia e Finalndia. Sarà invece quarta se i croati sgambettano la vice capolista del girone C (e quindi l'avversaria sarà la corazzata Serbia) a meno che non vincano di almeno 18 punti.

Buono il rendimento dei due sardi. Il play sassarese Marco Spissu è sempre partito in quintetto. Ha avuto più alti che bassi grazie alla efficace regia e in quattro gare sfiora i 5 punti di media (col 36% nelle triple) e ha ben 5,3 assist per gara.

L'ala Gigi Datome in 20' di media ha 6,5 punti col 25% da tre, un buonissimo 53% da due.

Curiosità: domani nella Gran Bretagna gioca un pivot che ha avuto poca fortuna alla Dinamo: Gabriel Olaseni, tagliato dopo qualche gara nel campionato 2016/17. Sta viaggiando a 9 punti e 7 rimbalzi.

