Una squadra decisamente in crescita: nel gioco e nei risultati. Questa è la certezza che il Li Punti sta dando a tifosi e addetti ai lavori dopo gli ultimi turni del campionato di Eccellenza.

La squadra è sempre all'ultimo posto in classifica (15 punti), ma il divario con le dirette concorrenti si sta decisamente assottigliando. Domenica scorsa grande conferma di questo in casa contro il forte Taloro Gavoi: un 3-1 che non lascia spazio a dubbi. Ma anche nel turno precedente a Budoni i sassaresi, nonostante la sconfitta (0-2) con i primi in classifica, un uomo in meno per parte della gara, hanno condotto una prestazione altamente positiva, rimanendo in partita sino alla fine. Domenica prossima per il Li Punti una delle partite più delicate ed importanti della stagione: la trasferta di Arbus.

Contro una compagine, al quart'ultimo posto in graduatoria, che precede gli uomini allenati da Cosimo Salis di 4 punti.

«Siamo in un buon momento, inutile negarlo, molto carichi per l'impegno fuori casa che ci attende - commenta il tecnico sassarese -. I nuovi acquisti si stanno rivelando azzeccati e la squadra ha ripreso armonia tattica e mentalità, con i punti che stanno arrivando. Ovviamente per la salvezza c'è molta strada da percorrere. Sono però fiducioso. Domenica andremo ad Arbus per l'intera posta. Non abbiamo altra scelta, al pari naturalmente degli avversari, che hanno tutto l'interesse a vincere per distaccarci. Sono convinto quindi che sarà una bella partita. Da affrontare col massimo dell'attenzione. Ma noi, sia chiaro - conclude - ci stiamo preparando a dovere».

© Riproduzione riservata