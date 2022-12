E anche Luca Palesi e Nicola Nanni hanno ripreso ad allenarsi. Dopo il lungo stop per infortunio, il centrocampista ex Monza e il centravanti sanmarinese sono tornati in gruppo. Da vedere se saranno disponibili per l’impegnativo match con la Reggiana.

Intanto, sabato scorso in panchina, in occasione della partita con la Recanatese, si è rivisto Valerio Secci. Della serie che l’infermeria dell’Olbia è finalmente vuota, e l’allenatore Roberto Occhiuzzi potrà contare su nuove soluzioni in vista del rush finale del 2022. Un trittico di gare che inizierà sabato sul campo della capolista Reggiana, proseguirà la settimana successiva con la sfida casalinga alla Lucchese e si concluderà col turno prenatalizio nella tana del Pontedera, che inaugurerà il girone di ritorno.

Terzultima con 13 punti dopo le prime 17 giornate del campionato di Serie C, l’Olbia ambisce ad arrivare alla sosta invernale con una situazione migliore, magari fuori dalla zona retrocessione. Non aver capitalizzato gli scontri diretti con Alessandria e Recanatese costringe adesso i bianchi a cercare punti pesanti contro avversari d’alta classifica.

E chissà che il rientro in particolare di Nanni non conferisca all’attacco dei galluresi quel peso che potrebbe fare finalmente la differenza.

© Riproduzione riservata