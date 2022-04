Una vittoria vecchio stile quella per 92-90 su Milano: un PalaSerradimigni pieno e trionfale, un pronostico ribaltato e un successo conquistato in volata. Ora la squadra sassarese può anche tornare a fare un pensierino sul quarto posto, che garantisce la bella in casa nei quarti scudetto.

L'obiettivo sarà centrato con cinque vittorie nelle restanti sette partite. La situazione ancora ingarbugliata (4 punti di differenza tra quarto e tredicesimo posto) sarà probabilmente più chiara dopo la settimana prossima, che vedrà i biancoblù di Bucchi giocare tre partite in sei giorni: domenica a Pesaro, mercoledì in casa contro Treviso e sabato sempre al PalaSerradimigni contro Venezia.

“Bilan ormai si è integrato” ha spiegato coach Bucchi nel dopo gara. E con un Bilan che torna ai suoi livelli, salgono le quotazioni di Sassari in un campionato dove solo Virtus Bologna, Milano e Brescia hanno grande solidità e continuità.

In settimana si spera di recuperare l'esterno Filip Kruslin, non impiegato contro l'Armani per un leggero problema fisico. Non si può chiedere a David Logan di fare sempre gli straordinari per 35 minuti come contro la formazione meneghina. Anche se poi per il “Professore” il pensiero ortodosso serve a poco: coi 25 punti di ieri ha battuto persino Floyd Allen che di punti ne aveva realizzati 29 nella prima stagione di A2 di Sassari, nel 1989/90. Allen però aveva allora 38 anni, Logan ne farà 40 a dicembre.

