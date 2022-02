A dieci giornate dal termine l'Eccellenza non ha ancora un padrone e, dopo aver chiuso il discorso recuperi, le prime della classe hanno tutte vinto. Guida l'Ilvamaddalena, che si è ripresa la vetta (raggiunta mercoledì scorso) al 92' grazie alla punizione di Aiana che ha piegato la resistenza del Monastir, ancora una volta battuto allo scadere. Dietro non mollano Ferrini (4-0 al Guspini, è a -1 dopo un girone in testa), Taloro (4-1 all'Asseminese, -2) e Ossese (3-1 al Ghilarza, pari punti con i gavoesi), per una lotta che sarà avvincente sino alla fine (all'ultima giornata c'è Ilva-Ferrini).

Tutte in trasferta. Il prossimo turno vedrà gare esterne per le prime quattro: Villacidrese-Ilva, Li Punti-Ferrini, Idolo-Taloro Gavoi e Guspini-Ossese. In zona playoff fondamentale lo scontro diretto Monastir-Nuorese, le due quinte a pari punti con i verdazzurri rilanciati dai risultati recenti. In coda, dove Asseminese e Castiadas negli ultimi due mesi hanno sempre perso e si stanno staccando, prosegue la rincorsa del Porto Rotondo che ha ripreso l'Arbus (non ha ancora pagato il cambio in panchina da Nunzio Falco a Nicola Agus) ed è protagonista di un ottimo girone di ritorno. Si è rilanciato anche il Li Punti, nonostante la sconfitta per 3-2 col Sant'Elena che ha ribaltato il risultato pur giocando oltre un tempo in dieci contro undici ed è in piena corsa playoff.

Promozione. I recuperi del weekend hanno concluso il programma arretrato, da sabato si torna a giocare tutti con lo stesso numero di partite: mancano nove giornate al termine della stagione regolare. Nel girone A la Monteponi Iglesias è vicina al traguardo, complice il ko del Villasimius sabato in casa del Cortoghiana che ha portato a dodici i punti di distacco fra prima e seconda. Per i minerari il ritorno in campo sarà contro l'Atletico Narcao ultimo. Nel girone B, che non aveva recuperi, domenica si può decidere il campionato: il Tortolì, secondo a -6 assieme all'Arborea, ospita la Tharros che guida la classifica. Più combattuto il girone C con tre squadre in un punto, Calangianus in testa seguito a -1 da Usinese e Tempio. E lo Stintino, quarto a -4, domenica sarà ospite della capolista per provare ad accorciare.

© Riproduzione riservata