L'Ilva vince il recupero sul campo del Bosa e va in vetta al campionato di Eccellenza. Una rincorsa iniziata due mesi fa, coronata ora con successo. In classifica, l'Ilva supera la Ferrini e si propone per la Serie D in un campionato comunque ancora tutto da giocare. A Bosa i maddalenini si sono imposti per 2-0 dando una dimostrazione di forza contro un avversario altrettanto forte. Un successo di volontà quello dell'Ilva che fa classifica e morale. Il colpo-primato non è riuscito invece al Taloro che, sceso in campo in formazione rimaneggiata, è stato piegato per 1-0 sul campo della Nuorese al termine di una gara combattuta e incerta sino alla fine. Nella lotta per la salvezza successo importante del Guspini di Marco Piras che ha piegato l’Idolo per 2-1 facendo un importante balzo in avanti in classifica. La Villacidrese ha piegato per 2-0 il Castiadas che oggi ha lottato con i denti a caccia di punti salvezza che non arrivano ormai da tempo. Prezioso infine il successo esterno del Monastir che ha espugnato il campo dell'Arbus, per 2-1.

