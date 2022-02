Vittorie in trasferte per Ossese e Bosa nei recuperi del campionato di Eccellenza. Conferma il momento magico l’Ossese che espugna il campo dell’Ilvamaddalena e aggancia in seconda posizione il Taloro Gavoi. L’Ilvamaddalena scivola in quarta posizione con una partita ancora da recuperare. Decisiva la rete per bianconeri del bomber Michele Chelo all’11’ del secondo tempo. L’attaccante ha trafitto Manis in uscita.

Tre punti d’oro per il Bosa in chiave salvezza. I rossoblù si sono imposti 0-3 contro un Castiadas in caduta libera. Da segnalare la doppietta di Alessio Mastromarino, tra l’altro ex di turno. Le sue reti al 10’ e al 46’ del primo tempo. La terza rete è firmata da Di Angelo al 9’ del secondo tempo. Il Bosa sale a quota 26, il Castiadas resta a 16.

