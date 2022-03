A sei giornate dalla fine della stagione regolare di Eccellenza l'Ilvamaddalena riprende il suo cammino. L'ultimo turno in testa è stato interlocutorio: le prime tre hanno tutte vinto 4-0. È un po' staccata la Ferrini, quarta a -7, ma la classifica per i cagliaritani è ancora provvisoria avendo due partite in meno.

Mercoledì in campo. La prima, a Sassari col Li Punti, la recupera mercoledì alle 16 e darà tante indicazioni sulla classifica. “Il Covid ci ha resettati, ma abbiamo recuperato morale con la vittoria contro l'Idolo”, afferma il tecnico Sebastiano Pinna in relazione al 3-2 di ieri. “Adesso troviamo una squadra simile, il Li Punti, che ha una rosa pazzesca con giocatori straordinari: nessuno avrebbe pensato che potesse stare nelle ultime posizioni”. All'andata, il 24 ottobre, decise un gol di mano di Fabio Argiolas (in dubbio per mercoledì), ma Pinna guarda oltre: “Sarà una partita nella partita, ancora più difficile. Anche noi abbiamo avuto un repertorio enorme di episodi contro, ma abbiamo sempre accettato il verdetto del campo”.

Poker per tre. Ilva, Ossese e Taloro Gavoi hanno vinto in fotocopia: 4-0 in casa rispettivamente con Li Punti, Asseminese (sabato) e Porto Rotondo. I maddalenini hanno reagito dopo la sconfitta nel recupero di mercoledì scorso a Villacidro, la vice capolista ha anticipato perché mercoledì alle 14.30 sarà impegnata in casa nell'andata dei quarti di Coppa Italia contro l'Isernia. E non mollano nemmeno i rossoblù di Mario Fadda, che nonostante alcuni squalificati (fra cui il leader Roberto Mele) si sono imposti senza problemi. In attesa di capire i recuperi della Ferrini sono in quattro a giocarsi la promozione diretta: una lotta che si preannuncia avvincente fino all'ultimo, anche per i tanti scontri diretti rimasti.

