La rete del centravanti argentino Alvarez domenica scorsa ha consentito al Li Punti di espugnare Monastir e di tirarsi fuori, per la prima volta in questo campionato di Eccellenza, sia pure per un punto ( sul Lanusei), dalla lotta per play out.

I sassaresi sono a quota 33 punti, gli ogliastrini a 32. Domenica il Lanusei affronterà il proprio turno di riposo, il Li Punti si recherà in trasferta (si fa per dire essendo i due impianti distanti 3 chilometri) a Latte Dolce, primo in classifica. Una gara e un derby quasi proibitivo per gli uomini allenati da Cosimo Salis, che da dicembre hanno innescato la quarta e sono usciti dalle sabbie mobili in cui si erano impantanati da inizio campionato."Contro il Latte Dolce non vogliamo vestire i panni della vittima sacrificale - spiega Salis -. Loro sono una grandissima squadra e lo hanno dimostrato in tutto il campionato. Noi siamo in un buon momento e abbiamo il dovere di onorare il calcio, cercando di giocare una partita aperta e se possibile conquistare qualche punto. Non sarà facile, ma vi proveremo".

Del resto la crescita tecnica e di carattere della squadra in questi mesi è stata di notevole."Merito dei ragazzi che hanno capito, dei nuovi acquisti e anche della società - precisa il tecnico -. Anche nei momenti più bui del campionato non ha mai mollato e ci ha sempre supportato. Ora mancano 4 finali al termine e se centreremo la salvezza diretta sarà un risultato esaltante per tutto l'ambiente".



