Il Li Punti si rinforza con l’obiettivo di togliere al più presto lo zero dalla casella vittorie. I sassaresi di Cosimo Salis hanno tesserato l’attaccante italo-argentino Alexis Libonatti, classe ‘92, nell’ultima stagione e poco più in Prima Categoria all’Ozierese. Con quest’ultimo club era stato protagonista con diversi gol nello scorso campionato e aveva iniziato anche il torneo in corso, subentrando per l’ultima volta domenica nella vittoria per 6-0 contro il Posada. In Sardegna aveva giocato anche nel 2020 alla Macomerese, per poi spostarsi in altre società italiane, ed è il nipote di Julio Libonatti che giocò con l’Italia (da oriundo) fra gli anni Venti e gli anni Trenta del secolo scorso, segnando 150 gol col Torino di cui è tuttora il secondo miglior marcatore nella storia dietro Paolo Pulici.

L’allenatore Cosimo Salis avrà a disposizione Libonatti già dalla partita di sabato (ore 16) in casa dell’Iglesias, nella sesta giornata di Eccellenza. Nelle precedenti cinque, il Li Punti ha totalizzato tre pareggi (tutti consecutivi negli ultimi tre turni) e due sconfitte senza mai vincere, con l'unico gol firmato da Gabriel Vulcano nell'1-1 contro l'Alghero. È penultimo assieme al Barisardo, col San Teodoro ultimo a quota 2. Di recente i sassari hanno ritesserato il difensore centrale argentino Ignacio Salas e preso dal Bonorva il colombiano Jerry Ortiz. Per sabato tornerà a disposizione anche Andrea Fusco, che ha scontato la squalifica per l'espulsione rimediata contro la Ferrini.

