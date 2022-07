Colpo del Li Punti (Eccellenza) che ha tesserato l’attaccante uruguaiano di origini bielorusse e spagnole Bruno Mauricio Lemiechevsky Melessi (1994). Ha fatto le giovanili in Spagna indossando poi la maglia del Vilassar de Mari. Nel 2016 si trasferisce in Bielorussia nello Slavia Mazyr. Nel 2018 passa all’Atlantas in Lyga A lituana segnando all’esordio contro l'FK Jonava. Seguono Kramfors in Svezia, Sant Julia (Andorra), Inter Club d’Escaldes sempre Andorra e Villarobledo e nell’ultima stagione Santanyi in Spagna.

La Villacidrese ha confermato Alberto Lilliu, Giacomo Lussu e Luca Muscas.

Matteo Gadau, dopo una stagione in prestito all’Ossese torna ad indossare la maglia del Latte Dolce. Cresciuto nelle giovanili della Torres 2000 e del Latte Dolce, ha poi giocato con lo Stintino vincendo il campionato di Promozione e l'anno successivo, con la stessa società, sfiora la Serie D.

