Dopo Dana Schmit, l’Hermaea Olbia “perde” Virginia Adriano: l’opposto classe 2004 giocherà la prossima stagione in A1 con la maglia del Volley Bergamo 1991.

Reduce dall’esperienza in biancoblù nel campionato di A2 femminile di volley, la giocatrice ex Club Italia – che in Gallura ha collezionato 26 presenze, realizzando 446 punti e 27 ace – affronterà la massima serie italiana come vice dell’opposto titolare Vittoria Piani, che a Conegliano, nella stagione appena conclusa, ha vinto praticamente tutto (Scudetto, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa). “Per me è un’occasione importante: approccio per la prima volta la A1 con molta voglia di crescere, ho la possibilità di imparare e di mettermi in gioco ogni giorno in palestra con atlete di alto livello e con un grande tecnico”, le parole di Adriano da neo giocatrice rossoblù.

Oltre alla palleggiatrice, in vista dell’undicesimo torneo cadetto di fila l’Hermaea dovrà dunque andare a caccia dell’opposto. Quest’anno, però, sul mercato il club gallurese potrebbe iniziare a muoversi prima, come suggeriscono i rumors che vorrebbero il coach Dino Guadalupi a un passo dalla riconferma, con tanto di annuncio ufficiale, già nei prossimi giorni.

