Il GeoPalace non smentisce la fama di palazzetto portafortuna, e l’Hermaea Olbia chiude il girone d’andata del campionato di A2 femminile e l’anno davanti al suo pubblico con un successo, sesto stagionale.

La squadra di Dino Guadalupi ha sconfitto stasera l’Oro Cash Lecco 3-0 tra le mura amiche del Geovillage, salutando i tifosi col miglior risultato possibile, girando con 16 punti in classifica e rimettendosi in corsa per i playoff. Ma contro la formazione lombarda non è stata una passeggiata, come svelano i parziali del match, conquistato 26-24, 25-20, 25-22: miglior realizzatrice Daniela Bulaich con 17 punti, in doppia cifra anche Kristiine Miilen con 13.

Il 2022 delle galluresi, che hanno ritrovato finalmente la palleggiatrice titolare Ulrike Bridi a pieno regime dopo il lungo stop per infortunio, non si chiude però qui: il 26 dicembre, a Santo Stefano, l’Hermaea è attesa infatti dalla trasferta sul campo del Club Italia, che inaugura il girone di ritorno. Seguirà la sosta invernale: ripresa l’8 gennaio 2023 in casa con la Chromavis Offanengo.

