Salvo sorprese, riparte domenica in casa contro l’Olimpia Teodora Ravenna la stagione dell’Hermaea Olbia.

Ripartenza. Per la squadra di Dino Guadalupi la sfida della 6ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, in programma al GeoPalace a partire dalle 15, segna il ritorno in campo a 6 settimane di distanza dall’ultima partita giocata. Il Covid ha allungato la sosta invernale delle galluresi, che in attesa di conoscere la data del recupero della gara esterna col Sant’Elia, che avrebbe dovuto andare in scena domenica scorsa ma è stata rinviata su richiesta del club del presidente Gianni Sarti, alle prese con gli strascichi della positività al virus di alcune giocatrici, si apprestano ad affrontare un mese fitto di impegni.

Il tour de force. Dopo Ravenna, l’Hermaea incontrerà in casa la Millenium Brescia mercoledì 2 febbraio, alle 20.30, nel recupero della 4ª di ritorno. Seguirà, domenica 6 febbraio, la trasferta sul campo dell’Altino Volley, quindi domenica 13 il match interno con Marsala e le due trasferte ravvicinate, venerdì 18 nella tana del Sassuolo, in occasione del recupero della 3ª giornata di ritorno, e domenica 20 sul campo del Marignano.

Chiude febbraio, domenica 27, la gara casalinga col Busto Arsizio, penultimo appuntamento della stagione regolare che per le olbiesi terminerà il 6 marzo a Macerata con l’11ª di ritorno del girone A.

