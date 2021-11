L’Hermaea Olbia espugna il campo del Busto Arsizio 3-2 e conquista la prima vittoria esterna del campionato alla 10ª giornata della A2 femminile di volley.

Stasera, al PalaBorsani di Castellanza, la squadra di Dino Guadalupi ha avuto la forza e la capacità di imporsi al tie-break sulla pari punti formazione lombarda sfoderando una rimonta incredibile. Perso il primo set 12-25 e il secondo 16-25, le galluresi sembravano spacciate. Ma l’apparenza, si sa, a volte inganna, soprattutto se nel motore hai giocatrici come Maruotti, miglior realizzatrice biancoblù con 17 punti, Babatunde e Miilen (13 punti a testa), grandi trascinatrici dell’Hermaea.

Nel terzo set le olbiesi iniziano a carburare, e da quel momento per Busto, indotto più volte all’errore dalle giocate di un Hermaea in crescendo, non c’è stato più nulla da fare: gioco alle biancoblù per 25-21 e gara riaperta. Il +5 delle galluresi all’inizio del quarto set sono avvisaglie di remuntada: il gap aumenta fino al +10 dell’Hermaea (10-20), che fa sua la frazione col punteggio di 25-13.

Infine, il tie-break: olbiesi sempre avanti, set vinto 15-10 e match in cascina, bis del successo del turno precedente contro la capolista Marignano. Grazie ai 2 punti strappati al PalaBorsani la classifica, a quota 15, è bellissima, e la big Macerata, avversaria al prossimo turno a Olbia, non fa paura.

