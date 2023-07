L’Hermaea Olbia brinda alla longevità con un doppio record: societario e tecnico. Per la decima stagione consecutiva nella A2 femminile di volley, il club gallurese ha deciso, infatti, di ripartire Dino Guadalupi, che allenerà le biancoblù per il terzo anno di fila.

“Non ho mai avuto dubbi sulla mia permanenza a Olbia: la correttezza professionale viene prima di qualunque occasione, anche interessante, che può arrivare durante l’estate. Questa stessa lealtà io l’ho riscontrata pure all’interno del club, ed è anche per questo che ho scelto di rimanere”, commenta il coach brindisino, il più longevo nella storia dell’Hermaea in cadetteria. Campionato nel quale con Guadalupi alla guida tecnica le olbiesi hanno conquistato per due stagioni consecutive gli spareggi promozione. “In particolare, nell’ultimo anno credo che il percorso sia stato ottimo”, aggiunge Guadalupi. “Alcune sconfitte hanno lasciato una percezione generale negativa su un’annata che, eppure, ci ha visto centrare degli obiettivi prestigiosi e tutt’altro che scontati come la qualificazione alla Coppa Italia e l’ingresso in poule promozione”.

Intanto, la società è al lavoro per perfezionare l’iscrizione al torneo, il cui termine scadrà martedì a mezzogiorno, e per iniziare a costruire il roster da affidare a Guadalupi.

