Una stagione impegnativa. In attesa del calendario della A2 femminile di volley, che sarà varato a fine mese, Dino Guadalupi commenta l’inserimento dell’Hermaea Olbia nel girone A.

“Mi sarei aspettato una suddivisione un po’ diversa, che tenesse in maggior considerazione il ranking o, in generale, i rapporti di forza tra le squadre”, esordisce il coach delle galluresi. “La presenza di diverse neopromosse potrebbe, almeno in parte, riequilibrare il discorso, ma nel nostro girone ci sono almeno quattro squadre che hanno dichiarato obiettivi importanti, i posti per la poule promozione sono sei e qualcuno sarà inevitabilmente costretto a restare fuori dai giochi”.

Intanto, ci saranno da fronteggiare avversarie attrezzate come Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Sassuolo, Mondovì, Millenium Brescia e Club Italia. “Per provare a rientrare nella poule promozione dovremo fare della continuità una delle nostre principali prerogative: sarà necessario lavorare duramente per essere pronti il prima possibile e assottigliare il gap con le candidate al salto di categoria”, aggiunge Guadalupi. “Ovviamente sarà una sfida stimolante, perché una prima fase di questo livello darà subito modo alla squadra di mettersi alla prova in partite estremamente difficili”.

