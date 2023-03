La poule promozione dell’Hermaea Olbia inizierà domenica in casa contro la Roma Volley Club. Al debutto nella post season della A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi affronterà la capolista del girone B. Primatista assoluta nella classifica generale della seconda fase del torneo, a quota 66, e reduce da 20 successi consecutivi da 3 punti, 23 contando tutte le competizioni.

A Olbia arriverà, dunque, l’avversario più ostico, ma le galluresi, seste a fine campionato con 30 punti nel girone A, non partono sconfitte, forti anche delle buone prestazioni sfoderate nelle ultime uscite ufficiali e della possibilità di esordire tra le mura amiche del GeoPalace, dove hanno perso finora solo due volte. Seguirà la trasferta di Montecchio, il doppio turno interno contro Marignano e Talmassons e la doppia trasferta sul campo del Martignacco e del Volley Soverato.

La poule promozione, articolata in 6 giornate totali, terminerà il 16 aprile, e decreterà la prima promozione in A1, alla quale è destinata la prima classificata. Seguiranno i playoff, da disputarsi al meglio delle tre gare, che coinvolgeranno le formazioni dal 2° al 5° posto. Le vincenti delle semifinali si incontreranno, poi, nella finalissima, sempre al meglio delle tre gare: in palio la seconda promozione in A1, con eventuale Gara 3 in programma nel secondo fine settimana di maggio.

Il calendario della poule promozione dell’Hermaea Olbia:

1ª giornata (12 marzo): Hermaea Olbia-Roma Volley Club;

2ª giornata (19 marzo): Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Hermaea Olbia;

3ª giornata (26 marzo): Hermaea Olbia-Omag Mt San Giovanni in Marignano;

4ª giornata (2 aprile): Hermaea Olbia-Cda Talmassons;

5ª giornata (9 aprile): Itas Ceccarelli Martignacco-Hermaea Olbia;

6ª giornata (16 aprile): Volley Soverato-Hermaea Olbia.

