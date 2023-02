Vittoria con aggancio in classifica ai piani alti: tanto vale il successo sull’Emilbronzo Montale. Grazie al 3-0 inflitto alle emiliane nel penultimo appuntamento della stagione regolare, l’Hermaea Olbia resta in corsa per la poule promozione che vale anche la salvezza diretta nella A2 femminile di volley.

Con i 3 punti conquistati ieri al GeoPalace, la squadra di Dino Guadalupi raggiunge l’Albese Como, sconfitta a Busto Arsizio, a quota 27, e domenica a Lecco andrà a giocarsi il tutto per tutto confidando in una sconfitta delle lariane, impegnate in casa contro il Sassuolo terza forza del torneo.

In trasferta quest’anno le galluresi hanno raccolto ben poco, ma per conquistare un posto nei playoff contro l’Orocash potrebbe bastare anche un punto, ovvero una sconfitta al tie-break, qualora Como dovesse perdere 3-0 o 3-1 contro Sassuolo.

