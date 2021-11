Con un netto 3-0 l’Hermaea Olbia archivia la pratica Altino Volley e torna al successo nella A2 femminile di volley.

L’anticipo della 7ª giornata di campionato, giocato questo pomeriggio al PalaSport di Golfo Aranci, si risolve in una partita senza storia a favore della squadra di Dino Guadalupi, che contro il fanalino di coda del girone A, dopo i tie-break persi contro Assitec Sant’Elia e Ravenna e la sconfitta rimediata in casa della capolista Brescia, ritrova i 3 punti e il sorriso, balzando a quota 10 in classifica.

Vinto il primo set 25-18, le galluresi si portano sul 2-0 rimontando lo svantaggio iniziale e facendo loro il secondo gioco 25-17. Decisiva la terza frazione, che l’Hermaea conquista col punteggio di 25-16 dopo aver sprecato un paio di match point.

Sugli scudi Sofia Renieri, miglior realizzatrice dell’incontro con 12 punti; in doppia cifra tra le biancoblù anche Adelaide Babatunde con 10 palloni messi a terra. Il tempo per festeggiare è, però, poco: mercoledì sarà di nuovo campionato col turno infrasettimanale che vedrà le olbiesi in trasferta sul campo della Sigel Marsala con fischio d’inizio alle 19.

