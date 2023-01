In poco più di un’ora l’Hermaea Olbia archivia la pratica Chromavis Offanengo, sconfitta al GeoPalace 3-0 nella prima gara del nuovo anno.

Quasi senza storia il match della 2ª giornata di ritorno del campionato di A2 femminile di volley. La squadra di Dino Guadalupi deve battagliare giusto nel primo set, vinto 25-22, dopodiché la gara si mette in discesa: nel secondo, le galluresi si impongono 25-14, lasciando alle avversarie, nel terzo e decisivo parziale, solo un punto in più (25-15).

Il 2023 parte, dunque, nel migliore dei modi per l’Hermaea, che conferma l’inviolabilità del palazzetto di casa, si issa a quota 19 nel girone A, consolidando il sesto posto in classifica e la posizione in zona promozione, e inaugura col botto il ciclo delle tre gare in una settimana.

Giovedì le biancoblù saranno di scena sul campo del Talmassons per il debutto in Coppa Italia, sabato l’anticipo di campionato nella tana della Itas Trentino.

