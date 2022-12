La prestazione sottotono offerta domenica in casa dell’Emilbronzo 2000 Montale, costata la quinta sconfitta stagionale – quinta di fila in trasferta, a voler essere precisi – dev’essere superata con una prova vincente e convincente domenica con l’Oro Cash Lecco.

Con questo proposito l’Hermaea Olbia è tornata al lavoro per preparare la sfida dell’11esima e ultima giornata di andata del campionato di A2 femminile, che la vedrà opposta tra le mura amiche del GeoPalace alla formazione lombarda, quartultima nel girone A con 12 punti, e a -1, dunque, dalla squadra di Dino Guadalupi.

Ma non inganni la classifica dell’avversario, reduce dal successo al tie-break in rimonta sulla vice capolista Itas Trentino. Intanto, l’1-3 esterno dell’ultimo turno è costato all’Hermaea un passo indietro in graduatoria, con lo slittamento dal settimo all’ottavo posto.

La buona notizia è che la zona promozione resta a una lunghezza di distanza, ma per non perdere contatto con i playoff servirà tornare alla vittoria subito. Già domenica contro il Lecco.

