Dalla Itas Trentino all’Esperia Cremona in un amen. L’Hermaea Olbia non fa in tempo a disfare le valigie dopo la trasferta trentina, valsa sabato la settima sconfitta in campionato, che è di nuovo in campo per preparare il turno infrasettimanale.

Mercoledì al GeoPalace arriva l’Esperia Cremona per lo scontro diretto in chiave promozione della 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley. Un appuntamento che la squadra di Dino Guadalupi non vuole fallire per confermare il sesto posto contro una formazione che in classifica, con 18 punti, segue a una lunghezza di distanza.

La voglia di riscatto dopo la sconfitta caratterizza lo stato d’animo delle galluresi ma anche le lombarde, reduci dal kappaò subito dal Sassuolo, scenderanno in campo con gli stessi propositi. Fortuna vuole che si giochi al GeoPalace: nel palazzetto di casa Miilen e compagne hanno finora sempre vinto. Senza contare che anche al prossimo turno contro la Bsc Materials Sassuolo le biancoblù giocheranno tra le mura amiche del Geo.

Un’occasione, la doppia gara interna, da sfruttare per consolidare la posizione nella poule promozione, obiettivo dichiarato a inizio stagione.

