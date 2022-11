L’Hermaea Olbia torna in campo per preparare la gara casalinga con Mondovì. Reduce dalla doppia infruttuosa trasferta lombarda, valsa due sconfitte contro Busto Arsizio e Brescia, la squadra di Dino Guadalupi mette nel mirino la formazione piemontese.

Per tornare a vincere. “Per fortuna il campionato è ancora molto lungo e siamo in tempo per rimediare”, spiega Daniela Bulaich, che con 13 punti è stata la miglior realizzatrice dell’Hermaea domenica, nel match dell’8ª giornata del campionato di A2 femminile di volley. “Sapevamo che quella con la capolista Brescia sarebbe stata una partita molto difficile, ma da parte nostra dobbiamo lavorare per limitare gli alti e bassi”, aggiunge la schiacciatrice biancoblù. “A tratti giochiamo molto bene, mentre in altri frangenti non ci intendiamo alla perfezione”.

Galluresi inchiodate a quota 11 nella classifica del girone A, Mondovì a +4 in classifica dopo il successo interno sul Sassuolo e in crescita, ma non per questo imbattibile. A maggior ragione se finora tra le mura amiche del GeoPalace le olbiesi hanno sempre vinto.

