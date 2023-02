Per l’Hermaea Olbia la rincorsa alla poule promozione della A2 femminile di volley parte da Mondovì. Alla squadra di Dino Guadalupi la sconfitta subita all’ultimo turno dalla Millenium Brescia è costata il sesto posto in classifica e lo scivolone nella zona salvezza.

Ma la stagione non è compromessa. «Domenica ci attende una trasferta difficile», avverte intanto il libero Alice Barbagallo. «Ci sono tante squadre aggrappate al sesto posto: dipenderà da noi prendere più punti possibile nelle ultime tre partite di campionato, ma purtroppo anche dagli altri». E in particolare dall’Albese Como, che in classifica, con 27 punti, precede le galluresi a +3. Ma anche dalla pari punti Cremona.

Per centrare l’obiettivo, oltre alla prestazione e al risultato all’Hermaea servirà anche un po’ di fortuna. «Che è una ruota che gira, ma dobbiamo andare a prendercela: se fossimo state più ordinate contro Brescia, avremmo portato a casa almeno un punto», sottolinea Barbagallo. «A parer mio, il risultato è un po’ bugiardo perché abbiamo espresso una bella pallavolo e stavamo recuperando. La vittoria precedente contro Busto Arsizio aveva alzato il morale, e in campo si è visto bene in molte fasi della partita, e soprattutto negli ultimi set», aggiunge in conclusione la giocatrice biancoblù. «Resta il rammarico per il finale: abbiamo commesso qualche errore di troppo, e contro avversari come Brescia non te lo puoi permettere».

