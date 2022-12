La sconfitta contro il Club Italia, con la quale l’Hermaea Olbia ha chiuso il 2022, non cancella quanto di buono fatto nella prima parte del campionato di A2 femminile di volley. A cominciare dalla qualificazione alla Coppa Italia per il secondo anno di fila.

Alla 26ª edizione della manifestazione parteciperanno le prime sei squadre dei gironi A e B, che si scontreranno in gara unica sul campo della formazione con la migliore classifica, con le prime due di ogni raggruppamento, Brescia e Trento da un lato, Roma e San Giovanni in Marignano dall’altro, che entreranno in gioco a partire dai quarti di finale.

In attesa del programma, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni, si sa già che al debutto la squadra di Dino Guadalupi, sesta nel girone A al termine del girone d’andata, affronterà il Talmassons, terzo nel girone B, in trasferta. Le quattro vincenti degli ottavi accederanno ai quarti, da disputarsi sempre in gara unica sul campo delle migliori classificate: nello specifico, in caso di passaggio del turno l’Hermaea se la vedrà con Trento, già sconfitto in campionato, ma al GeoPalace, 3-2.

Anche le semifinali si giocheranno in gara unica sul campo delle migliori classificate. Quanto alla finale, si disputerà il 29 gennaio 2023 presso l’Unipol Arena di Bologna.

