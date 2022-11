Nuovo tour de force all’orizzonte dell’Hermaea Olbia. Rientrata a mani vuote dalla doppia trasferta di Cremona e Sassuolo, la squadra di Dino Guadalupi è tornata al lavoro per preparare la gara casalinga con la Tecnoteam Albese Volley Como, attesa al GeoPalace domenica per la 6ª giornata di A2 femminile di volley.

Una chance da non fallire per ritrovare il successo nella consapevolezza che il calendario è tutt’altro che clemente, con due trasferte a seguire, mercoledì 23 novembre in casa della Futura Giovani Busto Arsizio e domenica 27 a Brescia contro la Valsabbina Millenium attuale capolista del girone A. La speranza è di recuperare la palleggiatrice titolare Ulrike Bridi, assente sia a Cremona, sia a Sassuolo per un infortunio a un piede.

E che le due sconfitte consecutive non lascino scorie mentali. Se a Cremona le galluresi hanno pagato la superiorità dell’avversario, a Sassuolo hanno concesso qualche errore di troppo a una formazione con la quale ce la si poteva giocare alla pari. Temi sui quali riflettere nella settimana che porta al Como, che in classifica ha la metà dei punti dell’Hermaea e che finora ha vinto solo due partite al tie-break.

