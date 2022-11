Nuova sfida all’orizzonte dell’Hermaea Olbia, che dopo aver sconfitto l’Itas Trentino in casa, in rimonta al tie-break, è di scena domani sera sul campo dell’Esperia Cremona nell’infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di A2 femminile di volley.

Da neo capolista del girone A. “Il primo posto solitario dopo tre giornate è un risultato inaspettato, ma dobbiamo restare umili: continuiamo a lavorare a testa bassa”, avverte Alice Barbagallo prima di presentare la trasferta lombarda. “Quella con Trento sembrava una partita ormai persa: il coach è stato bravo a farci riprendere il focus, dopo di che siamo state brave noi a vincerla con il cuore, ed è dagli ultimi tre set di sabato che vogliamo ripartire”, aggiunge la 25enne giocatrice siciliana, ruolo libero, tornata in Gallura d’estate dopo la prima esperienza della stagione 2017/18.

“La gara con Cremona va affrontata con il massimo dell’impegno: l’umore è alto e vogliamo vincere ancora, ma sappiamo di dover faticare perché nessuno ci regalerà nulla”. Si gioca alle 20.30: al PalaRadi arbitrano Marco Pasin e Roberto Russo.

