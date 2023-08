Con Vittoria Belotti l’Hermaea Olbia completa il reparto centrali in vista della prossima stagione nella Serie A2 di volley femminile.

La 21enne romana è reduce dall’avventura in B1 con la Castellana Grotte, ma la sua carriera a livello “senior” si è sviluppata tra il Volley Calerno, Città di Castello e Casale Monferrato. Negli ultimi due campionati è stata protagonista nella terza serie nazionale prima con la 3M Pallavolo Perugia, poi con la Zero5 Castellana Grotte, dalla quale è approdata in Gallura. Ora, per lei, la prima avventura in Serie A. “Desidero ringraziare la società per la fiducia e per l’opportunità che mi sta offrendo: non vedo l’ora di cominciare”, dice la nuova centrale biancoblù.

«Ho scelto Olbia perché è una realtà di cui tutti parlano bene, e lavorare in un bell’ambiente è fondamentale: cercherò di lavorare e impegnarmi il più possibile per raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati», aggiunge Belotti. «Voglio mettermi in gioco e farmi trovare pronta nei momenti in cui mi sarà data occasione: giro l’Italia da quando avevo 14 anni, la Serie A la prendo come una ricompensa per tutti i sacrifici fatti».

© Riproduzione riservata