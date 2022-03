Il destino nelle proprie mani. All’Hermaea Olbia basterà strappare un punto alla Balducci Macerata domenica per festeggiare la conquista dei playoff della A2 femminile di volley.

Verso playoff. Sesta in classifica con 33 punti nel girone A, la squadra di Dino Guadalupi scenderà in campo con questo obiettivo nell’ultimo appuntamento della stagione regolare. Ma qualora non dovesse riuscire nell’intento, altri risultati potrebbero favorirne la qualificazione.

In caso di sconfitta in casa della vice capolista Macerata, già certa del secondo posto e ormai fuori dalla corsa per il primato, le galluresi potrebbero festeggiare comunque il traguardo se Marsala, che in classifica segue a 3 lunghezze di distanza, non dovesse fare più di 2 punti nella tana del Marignano o se Ravenna, oggi a -2 dall’Hermaea, ne raccogliesse uno solo in trasferta contro il fanalino di coda Altino.

Niente calcoli. Intanto, il presidente Gianni Sarti invita a non fare calcoli. “Andremo a Macerata con lo spirito di chi vuole blindare la partecipazione ai playoff”, dice. “Andremo là a giocarcela cercando di fare la nostra partita”.

Nella stagione 2019/20 il Covid interruppe l’avventura dell’Hermaea nella poule promozione, primo storico traguardo raggiunto nel campionato cadetto dall’approdo nel 2014. La formula era diversa, per accedere ai playoff era necessario superare prima un mini torneo, mentre stavolta basterà un punto. Un solo piccolo punto che permetterà alle olbiesi di festeggiare disinteressandosi delle altre.

