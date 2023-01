Se le trasferte non fanno bene all’Hermaea Olbia, il GeoPalace non tradisce mai. Così anche l’Esperia Cremona deve sottomettersi alla legge del palazzetto gallurese, battuta 3-1 nel turno infrasettimanale di A2 femminile di volley.

Dopo le due sconfitte maturate lontano da casa, tra Coppa Italia e campionato, la squadra di Dino Guadalupi torna al successo nello scontro diretto della 4ª giornata di ritorno. Un risultato che permette alle biancoblù di salire a quota 22 nel girone A, allungando su Cremona (+4) e consolidando il sesto posto in zona promozione. “Sono molto contento dei punti conquistati e di quanto visto in campo, ovvero una squadra compatta, che voleva il risultato e che ha lottato col coltello tra i denti per ottenerlo”, spiega Guadalupi, che contro la formazione lombarda ha dovuto fare a meno di Miilen, ai box per un infortunio muscolare. Senza contare il problema a una caviglia lamentato in allenamento da Bulaich, che non le ha tuttavia impedito di giocare e di archiviare la sfida col titolo di mvp con 24 punti realizzati.

Della serie che al momento opportuno viene fuori la squadra. Un argomento che rafforza le certezze dell’Hermaea, che adesso guarda con fiducia al match con la “big” Sassuolo, attesa al GeoPalace domenica nel secondo incontro casalingo di fila. “Cavalchiamo questo risultato in vista della prossima gara: avremo di fronte un avversario diverso, da affrontare però – avverte il coach delle olbiesi – con lo stesso atteggiamento visto contro Cremona”.

