Sarà il Palazzetto dello Sport di Golfo Aranci a ospitare il debutto dell’Hermaea Olbia nella A2 femminile di volley.

La Lega Volley Femminile ha ufficializzato location e orari delle gare della 1ª giornata di campionato, che, in programma il 23 ottobre, opporrà la squadra di Dino Guadalupi al Club Italia a partire dalle 17 al PalaSport di Golfo Aranci.

Niente Geovillage né PalaDeiana, dunque (e almeno per ora), per le galluresi, che a inizio torneo ritroveranno la struttura che le ha già accolte in passato per le partite ufficiali. Intanto, prosegue la preparazione, con base logistica a Budoni, in vista della nona stagione consecutiva in cadetteria. Ma non solo: tra un allenamento e l’altro, l’Hermaea ha trovato il tempo per partecipare alla serata organizzata da Insula Sardinia Quality World in occasione dei Mondiali di Aquabike, andati in scena nel fine settimana a Olbia.

Invitati dall’organizzazione, squadra e staff tecnico sono stati presentati domenica al pubblico presente. In attesa della presentazione ufficiale, che dovrebbe avvenire nella settimana dell’esordio in campionato.

