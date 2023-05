Mentre la Serie A di volley femminile è ai titoli di coda e qualche club è già sul mercato per costruire il roster per il prossimo campionato, l’Hermaea Olbia pensa innanzitutto ad assicurarsi gli sponsor per quella che sarà la decima stagione consecutiva in A2.

Fase interlocutoria, dunque, per il sodalizio gallurese, impegnato sul fronte del budget necessario ad affrontare un’annata che si prospetta più dispendiosa delle precedenti, con conseguenze logiche sulle operazioni di mercato. A tal proposito, si partirà, come ogni anno, dalla casella dell’allenatore: presto, forse, per dirlo, ma non è esclusa la conferma di Dino Guadalupi dopo due stagioni coronate dalla conquista dei playoff.

L’anno scorso il coach fu ufficializzato a metà giugno e a seguire arrivarono i componenti del resto dello staff tecnico e le giocatrici, a partire dalla conferma della schiacciatrice estone Kristiine Miilen, ma è chiaro che stavolta molto dipenderà dai costi del torneo, che non comincerà prima di ottobre.

