Il mancato commento sulla prova della sua squadra nel turno infrasettimanale della A2 femminile di volley la dice lunga sull’umore e le idee di Dino Guadalupi.

“Sulla partita preferisco non dire troppo a caldo”, spiega il coach dell’Hermaea Olbia dopo la sconfitta casalinga con l’Assitec Sant’Elia, a segno mercoledì sera al tie-break, al PalaSport di Golfo Aranci, in occasione della 5ª giornata di campionato. Né tirare in ballo l’arbitraggio, come avrebbe fatto qualcuno sulla sponda gallurese, pare opportuno. “Le proteste non stavano né in cielo né in terra, la direzione di gara è stata buona: rischiavamo di perdere anche prima per un cartellino rosso. Queste cose – aggiunge Guadalupi – non devono più accadere”. La sensazione che nella seconda sconfitta di fila le biancoblù ci abbiamo messo del loro è confermata dunque, oltreché dall’andamento della sfida con la matricola laziale, allenata dall’ex Emiliano Giandomenico e giunta in Sardegna con appena 8 giocatrici a causa degli infortuni, dalle parole del tecnico.

Ma anche da quelle del presidente. “Voglio fare i complimenti al Sant’Elia, al suo coach e alle ragazze: mi hanno emozionato”, così Gianni Sarti dopo il turno infrasettimanale. “Mi piacerebbe essere presidente di una squadra così, arrivata in Sardegna fortemente rimaneggiata ma che ha lottato su ogni pallone portando a casa con merito la vittoria”. Un messaggio indiretto all’Hermaea da parte del numero uno che segue il solco tracciato dall’allenatore.

Dopo la sconfitta esterna con la capolista Brescia ci si aspettava una reazione immediata contro un’antagonista sulla carta più abbordabile. Invece, alla fine l’ha spuntata l’Assitec, capace di vincere il primo set a 14, di rimontare dopo lo svantaggio dettato dal ribaltone dell’Hermaea, che ha vinto il secondo e terzo set rispettivamente 25-17 e 25-23, conquistando la quarta frazione a 22, e di archiviare il gioco decisivo col punteggio di 16-14 dopo aver annullato un match ball alle galluresi al termine di due ore di battaglia.

Fortuna vuole che il possibile riscatto è dietro l’angolo: domenica si torna infatti in campo in trasferta contro l’Olimpia Teodora Ravenna.

